ДК РУСАДА аннулировал результат Валиевой на победном чемпионате России 2022 года

Дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результат Камилы Валиевой на победном для неё чемпионате России по фигурному катанию 2022 года, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Сообщается, что сторона Валиевой доказала случайное попадание запрещённой субстанции, поэтому дисциплинарный комитет РУСАДА не наложил на спортсменку никаких санкций, кроме аннулирования результатов чемпионата России 2022 года.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировал ВАДА об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. ВАДА заявило о намерении обжаловать решение в CAS.

Напомним, Камила Валиева заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию 2022 года. Серебряным призёром соревнований является Александра Трусова, бронзу завоевала Анна Щербакова.