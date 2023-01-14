Лайшев: решение РУСАДА по делу Валиевой — дешёвое заигрывание с ВАДА и CAS

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.

«Это дешёвое заигрывание РУСАДА с ВАДА и CAS. Они хотят немного прикормить зверя. Нужно было биться за Камилу до конца. Она чистый, честный человек. Я изначально говорил, что 15-летняя девочка ни в чём не виновата. Этери Георгиевна Тутберидзе и её команда не допустили бы таких вещей. Тем более они прошли чемпионат Европы, чемпионат мира на высочайшем уровне. Зачем им рисковать?



Это выдумка МОК и Баха, которые начали нашу 15-летнюю девочку сбивать. Они же не сняли её с соревнований, а могли бы снять. Из-за денег не сняли, потому что телевизионные компании сказали: «Мы уезжаем, нам не нужна ваша политика». Им были нужны интрига и интерес. Валиева – пример для молодёжи. Такая же героиня, как ребята на передовой. Она показала пример в 15 лет, что она настоящая российская спортсменка и боец за свою страну», – приводит слова Лайшева Metaratings.ru.