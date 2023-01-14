Арзамасова/Кацалапов стали победителями шоу «Ледниковый период»

Фигуристы Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов победили в финале «Ледникового периода».

Сегодня, 14 января, на Первом канале должен был состояться финальный выпуск популярного ледового шоу «Снова вместе. Ледниковый период». Начало трансляции было запланировано на 18:20 мск. Однако в итоге финал «Ледникового периода» не показали в московском часовом поясе. Это связано с тем, что ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова.



При этом в некоторых регионах финал «Ледникового периода» уже показали. Стало известно, кто победил в этом сезоне «Ледникового периода». Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт Медведева/Федотов. Третье место поделили Домнина/Башаров и Синицына/Скобрев.