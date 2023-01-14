Жена Костомарова поделилась подробностями о состоянии фигуриста

Жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина сообщила о состоянии фигуриста.



«Пока ничего не могу вам сказать. Ухудшений нет, всё на той же стадии. Врачи никаких прогнозов не говорят», — сказала Домнина в эфире телеканала «Москва 24».

Накануне появились сообщения, что у 45-летнего спортсмена возникли проблемы с сердцем: начала развиваться мерцательная аритмия. Состояние Костомарова оценивается как крайне тяжёлое.



Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, позже его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.