Ученица Евгения Плющенко на тренировке выполнила каскад, не покоряющийся ранее девушкам

13-летняя российская фигуристка Софья Титова, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на тренировке выполнила каскад тройной аксель — тройной риттбергер.
В мире из девушек ещё никто не выполнял данный каскад. Среди парней этот каскад показывал Пётр Гуменник.
В этом сезоне Софья Титова выиграла два этапа юниорского Гран-при России, а именно первый в Москве и третий в Казани. Также она принимала участие в чемпионате России по прыжкам.
Евгений Плющенко не исключал выступление подопечной на взрослых турнирах в 2023 году: «Я приму решение: надо им сейчас это делать или не надо. Но это попозже всё. Пока рано. Следующий год — посмотрим. Не исключено, что в следующем году девочки могут принять участие, если федерация нам позволит, во взрослых турнирах».
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