«У нас с Федей начался истерический смех». Медведева — о реакции на второе место на «ЛП»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как отреагировала на второе место в финале «Ледникового периода».

«Моё родное второе место, конечно, вы что! Родное серебро, куда же без него-то (улыбается). На самом деле, мы с Фёдором (Федотовым. — Прим. «Чемпионата») были очень удивлены результатам, потому что мы надеялись максимум на третье. И то, мы когда с Ильёй Авербухом это обсуждали ещё до выхода на лёд, напрямую спросили: «Илья, если мы чисто откатаем, какие мы будем?» Он говорит: «Либо четвёртые, либо третьи». Но лёд скользкий, случается всё. В финале произошли непредвиденные ошибки одной из пар, и таким образом мы оказались на втором месте. Когда нам об этом сказали, у нас с Федей начался истерический смех, потому что это последнее, что мы ожидали, вообще в принципе оказаться на пьедестале. Так ворваться в середину сезона… В общем, это было трудно, это было интересно, весело, классно! Награждение у нас тоже навеселе происходило, потому что мы немножко с нервным тиком стояли там», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте завтра, 16 января, в 8:00 на «Чемпионате».