Татьяна Тарасова высказалась о желании Дэвис и Смолкина выступать за сборную Израиля

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную Израиля.
«Пойму ли, если Дэвис и Смолкин поменяют спортивное гражданство? У меня такая профессия, что я обязана понимать людей. Жизнь в спорте очень короткая, поэтому каждый выбирает себе лучшее: где жить и учиться. Сейчас Россия находится в изоляции от международных соревнований. Логично, что такие вопросы будут вставать на пути наших любимых спортсменов.
Человек должен жить, тренироваться, любить и учиться там, где ему лучше. К сожалению, мы ничего не можем предложить. Но жалко, потому что они могли быть первой парой в сборной России. Это многое значит в международном спорте», — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 16 января 2023
-
11:22
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:36
-
00:34
- 15 января 2023
-
22:15
-
21:37
-
21:30
-
20:45
-
20:31
-
18:39
-
16:41
-
15:27
-
11:30
-
10:47
-
09:43
- 14 января 2023
-
22:55
-
22:22
-
21:05
-
21:02
-
20:54
-
20:33
-
20:14
-
20:04
-
19:47
-
19:04
-
18:36
-
16:10
-
15:51
-
15:18