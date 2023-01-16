Татьяна Тарасова высказалась о желании Дэвис и Смолкина выступать за сборную Израиля

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную Израиля.

«Пойму ли, если Дэвис и Смолкин поменяют спортивное гражданство? У меня такая профессия, что я обязана понимать людей. Жизнь в спорте очень короткая, поэтому каждый выбирает себе лучшее: где жить и учиться. Сейчас Россия находится в изоляции от международных соревнований. Логично, что такие вопросы будут вставать на пути наших любимых спортсменов.



Человек должен жить, тренироваться, любить и учиться там, где ему лучше. К сожалению, мы ничего не можем предложить. Но жалко, потому что они могли быть первой парой в сборной России. Это многое значит в международном спорте», — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.