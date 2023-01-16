«Зато Костомаров посмотрит». Подольская — о переносе трансляции финала «ЛП»

Певица Наталья Подольская опубликовала пост в социальных сетях, в котором назвала причину переноса трансляции финала «Ледникового периода» на Первом канале.

По словам артистки, финал шоу не стали транслировать из-за внезапной кончины актрисы Инны Чуриковой. При этом Подольская подчеркнула, что перенос может быть на руку до сих пор остающемуся в больнице под наблюдением врачей олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. Певица дала понять, что не сомневается в его выздоровлении.

«Зато Роман начнёт поправляться и посмотрит», — написала Подольская, которая несколько месяцев пересекалась с Костомаровым на «Ледниковом периоде».

Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, позже его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.