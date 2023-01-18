Актёр Батурин — о Костомарове: Навка всех на уши поставила. Им занимаются лучшие врачи

Актёр Юрий Батурин рассказал, что фигуристка Татьяна Навка поставила всех на уши из-за госпитализации Романа Костомарова.

«Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай бог ему здоровья. Знаком с ним лично, живём в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается. Его партнёрша Навка всех на уши поставила. Им занимаются лучшие врачи», — сказал Батурин в социальных сетях.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.