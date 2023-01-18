Вайцеховская назвала лишение России этапа Гран-при ISU «пороховой бочкой» для ФФККР

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию права проведения этапа Гран-при в сезоне-2023/2024.

«Решение лишить Россию права проведения этапа Гран-при — это, на самом деле, решение ни о чём. Ничего нового оно в себе не таит, разве что развеивает иллюзии тех, кто искренне полагал, что ситуация с допуском российских атлетов на международные старты может измениться в ближайшем будущем.



Для фигуристов это решение, с одной стороны, никак не меняет текущую соревновательную ситуацию — она остаётся ровно такой же, как мы наблюдали в нынешнем сезоне: с этапами внутреннего Гран-при, Кубками Первого канала и прочей анимацией.



С другой стороны, официально озвученная позиция ISU, а точнее, даже не она, а второй подряд сезон изоляции — это некая пороховая бочка для российской Федерации фигурного катания.

Дело даже не в том, что спортсмены могут начать подыскивать для себя варианты смены спортивного гражданства: этот процесс не окажется массовым хотя бы в силу того, что всегда гораздо проще плыть по течению, нежели менять собственную жизнь. А в том, что формат Гран-при России, который был реализован прошлой осенью, совершенно очевидно оказался не востребован публикой. В повторном варианте интерес к турнирам (и фигурному катанию в целом) наверняка ещё больше пойдёт на убыль. И это куда большая проблема, чем право проводить у себя соревнования», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.