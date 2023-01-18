Леонова: Валиева — молодчина, что после сложнейшего сезона единственная находится в обойме

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова проанализировала выступление Камилы Валиевой на чемпионате России – 2023 и предположила, чем завершится противостояние Валиевой и Софьи Акатьевой на Кубке Первого канала.

Валиева стала серебряным призёром национального первенства, уступив золото Акатьевой. В короткой программе Камила допустила ошибку, сделав «бабочку» на акселе.

«Я думаю, она учтёт все свои просчёты, которые допустила в Красноярске. И понятно, что при чистом прокате Камила не должна уступать Софье. Ей нужно исключительно чисто кататься, не допуская ошибок, потому что сзади уже наступают на пятки. Ошибаться нельзя.

Говорите, на чемпионате России и у Акатьевой, и у Петросян по элементам программы были сложнее? Но Валиева настолько шикарно исполнила свои четверные, что, когда я их видела в прямом эфире, шутила про себя: «Всё, дальше уже можешь ничего не делать, всё уже сделано» (смеётся). Камила – большая молодчина, что после такого сложнейшего сезона она выкарабкалась и, пожалуй, единственная из всех девочек, кто после олимпийского сезона находится в обойме. Это очень важно. За это ей респект. Она была достойна быть первой на чемпионате России, но, к сожалению, короткая программа не позволила ей это сделать. А так можно считать, что её серебро с отливом золота», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».