Леонова — об оправдании Валиевой: надеемся, что ВАДА смирится с таким решением

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву.
Допинг-тест Валиевой, сданный на чемпионате России – 2022, оказался положительным. Об этом стало известно после того, как Камила помогла сборной России выиграть командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, медали за который до сих пор не вручены. После расследования дисциплинарный комитет РУСАДА применил к Валиевой только одно наказание – аннулировал её результат на ЧР-2022. Однако ранее ВАДА уже передало дело в CAS.
«Я бы не хотела говорить раньше времени, но надеюсь, что всё развернётся в пользу Камилы. Надеемся и верим, что ВАДА смирится с таким решением», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».
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