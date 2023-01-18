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Леонова — об оправдании Валиевой: надеемся, что ВАДА смирится с таким решением

Леонова — об оправдании Валиевой: надеемся, что ВАДА смирится с таким решением
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву.

Допинг-тест Валиевой, сданный на чемпионате России – 2022, оказался положительным. Об этом стало известно после того, как Камила помогла сборной России выиграть командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, медали за который до сих пор не вручены. После расследования дисциплинарный комитет РУСАДА применил к Валиевой только одно наказание – аннулировал её результат на ЧР-2022. Однако ранее ВАДА уже передало дело в CAS.

«Я бы не хотела говорить раньше времени, но надеюсь, что всё развернётся в пользу Камилы. Надеемся и верим, что ВАДА смирится с таким решением», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

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