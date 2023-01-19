Жулин сообщил об улучшении в состоянии находящегося в реанимации Костомарова

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который вторую неделю находится в реанимации с пневмонией, улучшилось, чему он безумно рад.

«Знаю, что вчера произошло некое улучшение состояния Романа, и я безумно этому рад. Но пока ничего не загадываю, надо просто верить и молиться. Должно быть всё хорошо», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание.



17 января стало известно, что в состоянии Костомарова наметилась положительная динамика, а сегодня утром сообщалось, что фигуриста планируют отключить от аппарата ЭКМО.

Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золоту Олимпийских игр – 2006.