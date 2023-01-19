Жулин сообщил об улучшении в состоянии находящегося в реанимации Костомарова

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который вторую неделю находится в реанимации с пневмонией, улучшилось, чему он безумно рад.
«Знаю, что вчера произошло некое улучшение состояния Романа, и я безумно этому рад. Но пока ничего не загадываю, надо просто верить и молиться. Должно быть всё хорошо», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание.
17 января стало известно, что в состоянии Костомарова наметилась положительная динамика, а сегодня утром сообщалось, что фигуриста планируют отключить от аппарата ЭКМО.
Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золоту Олимпийских игр – 2006.
- 19 января 2023
-
22:00
-
21:35
-
19:17
-
16:19
-
14:14
-
10:48
-
10:37
-
09:55
- 18 января 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:53
-
22:41
-
21:00
-
20:29
-
20:13
-
20:01
-
19:42
-
19:18
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:16
-
15:08
-
14:53
-
14:32
-
14:09
-
13:41
-
12:43
-
12:18
-
11:40
-
10:07
- 17 января 2023
-
22:43