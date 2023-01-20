Боброва: надеюсь, что Степанова и Букин вернутся и к ним все будут тянуться

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, как долго происходит притирка партнёров во вновь образованных парах.



Перед сезоном-2022/2023 и в ходе него в российских танцах на льду произошла смена партнёров сразу в нескольких дуэтах.



«Долго ли в новых парах приходится притираться друг к другу? Конечно. Ведь часто фигуристы приходят от разных тренеров. Может быть разная техника, и нужно подлаживаться под партнёра. Знаете, всегда хорошо видно, когда партнёры чувствуют себя буквально спинами, знают, куда поедут, как подстроиться, если что-то пошло не так. Для этого нужно как минимум два сезона, а лучше три. И только после этого можно смотреть на потенциал этой пары, на международной арене в том числе.

Говорите, Кацалапов с Синициной лет пять ничего не выигрывали, как встали в пару? Да. При этом оба профессионалы, которые до этого уже участвовали в Олимпийских играх, а Никита на тот момент и вовсе был олимпийским чемпионом (в команде) и бронзовым призёром. Представляете, что сейчас происходит с юниорскими парами, которые только-только вышли и вот сейчас меняются партнёрами, сколько им нужно скатываться, набираться опыта, а ещё и оттачивать технику катания. Поэтому пока всё не так радужно.

Через пару лет может получиться, что это вообще не твой партнёр? Может быть. Но я надеюсь на лучшее. Лично я, как я уже неоднократно говорила, очень надеюсь на возвращение пары Степанова – Букин. Сейчас они взяли перерыв, чтобы залечить раны, чтобы немножко выдохнуть. Они имеют на это право. И очень надеюсь, что они вернутся. И к этой профессиональной паре все будут тянуться», — приводит слова Бобровой «КП-Спорт».