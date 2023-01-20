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Стала известна жеребьёвка команд Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стала известна жеребьёвка команд Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Стала известна жеребьёвка команда Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.

Капитан: Камила Валиева
Состав:

  • Елизавета Туктамышева
  • Софья Муравьева
  • Анастасия Зинина
  • Софья Самоделкина
  • Евгений Семененко
  • Дмитрий Алиев
  • Андрей Мозалев
  • Макар Игнатов
  • Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
  • Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Капитан: Алина Загитова
Состав:

  • Софья Акатьева
  • Аделия Петросян
  • Вероника Яметова
  • Алина Горбачева
  • Пётр Гуменник
  • Александр Самарин
  • Артем Ковалёв
  • Глеб Лутфуллин
  • Анастасия Мишина — Александр Галлямов
  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Отметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол вне соревновательного зачёта.

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