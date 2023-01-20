Стала известна жеребьёвка команд Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стала известна жеребьёвка команда Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.

Капитан: Камила Валиева

Состав:

Елизавета Туктамышева

Софья Муравьева

Анастасия Зинина

Софья Самоделкина

Евгений Семененко

Дмитрий Алиев

Андрей Мозалев

Макар Игнатов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Капитан: Алина Загитова

Состав:

Софья Акатьева

Аделия Петросян

Вероника Яметова

Алина Горбачева

Пётр Гуменник

Александр Самарин

Артем Ковалёв

Глеб Лутфуллин

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Отметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол вне соревновательного зачёта.