Стала известна жеребьёвка команд Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Стала известна жеребьёвка команда Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.
Капитан: Камила Валиева
Состав:
- Елизавета Туктамышева
- Софья Муравьева
- Анастасия Зинина
- Софья Самоделкина
- Евгений Семененко
- Дмитрий Алиев
- Андрей Мозалев
- Макар Игнатов
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
- Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
Капитан: Алина Загитова
Состав:
- Софья Акатьева
- Аделия Петросян
- Вероника Яметова
- Алина Горбачева
- Пётр Гуменник
- Александр Самарин
- Артем Ковалёв
- Глеб Лутфуллин
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов
Отметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол вне соревновательного зачёта.
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