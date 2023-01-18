Танцы вымерли, но денег стало больше. Как изменился Кубок Первого канала с 2021 года?

Разбираемся во всех переменах и пытаемся понять, что нас ждёт на КПК в этом сезоне.

В эти выходные в Москве пройдёт уже третий Кубок Первого канала по фигурному катанию. Его придумали как замену чемпионату Европы — 2021, отменённому из-за коронавируса, а теперь это один из самых обсуждаемых турниров года.

От сезона к сезону турнир меняется и улучшается – что участники, что правила, что призовой фонд – за один год он вырос почти в два раза! Да, здесь всё ещё две команды сражаются друг с другом, но некоторые кардинальные изменения за три турнира уже случились. И ещё могут случиться на этой неделе! Что это за изменения, разбираемся с «Чемпионатом».

«Саранск-Арена» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Постепенное исчезновение танцев

Чем веселее становилась ситуация в российских танцах на льду, тем меньше представителей этого вида участвовало в Кубке Первого канала. В 2021 году танцевальных пар, кажется, было даже слишком много – по три в каждой команде. На разминке в ритм-танце и произвольном танце на катке пытались уместиться сразу шесть пар, и это даже приводило к столкновениям.

На следующий год в каждой команде оказалось по одной танцевальной паре. «Красную машину» усилили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, к «Времени первых» присоединились Александра Степанова и Иван Букин. Сильного разнозначного оппонента для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина не нашлось – Диана Дэвис и Глеб Смолкин на тот момент были в США и не могли приехать на турнир. Так что соревнования танцоров прошли в укороченном формате.

Отсутствие танцевальных пар в соревновательной программе – отличительная черта КПК-2023. Ситуация в российских танцах на льду патовая, если уж не совсем катастрофическая — дуэты продолжают разваливаться и группироваться прямо посреди сезона. Но две пары (а может, и больше) смогут выступить перед публикой с показательными номерами – хоть так об этом виде на турнире не забудут.

Расширение пула одиночников и отбор по спортивному принципу

В первых двух командных турнирах было фиксированное число одиночников и одиночниц – по три представителя мужского одиночного в каждой команде и по три представительницы женского одиночного. Из-за отсутствия танцев сейчас в команды пригласили больше одиночников – в каждой команде будет по четыре фигуристки и по четыре фигуриста.

В этот раз составы формировали исключительно по спортивному принципу: 1-4-е места на чемпионате России в спортивных парах, 1-8-е места – у одиночников (исключение – Алина Горбачёва, заменившая Ксению Синицыну).

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ранее бывало такое, что приглашали спортсменов с заслугами, которые не очень удачно выступили на чемпионате России. В 2021-м в состав попали Дмитрий Алиев, пропустивший до этого ЧР из-за коронавируса, и Елизавета Туктамышева, ставшая седьмой, а в 2022-м на КПК пригласили Макара Игнатова, занявшего 10-е место на предшествующем ЧР.

Прыжковый фестиваль КПК превратился в отдельный турнир

В первый день Кубка Первого канала обязательно проводился прыжковый фестиваль. В 2021-м это было противостояние женщин и мужчин, в 2022-м уже появились командный и личный зачёты, в соревнованиях смогли принять участие спортивные пары.

Но в 2023-м такого не будет: фестиваль прыжков перерос в полноценный коммерческий старт. В начале декабря 2022 года в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по прыжкам: целый день спортсмены соревновались и в командном зачёте, и в личном (в формате плей-офф).

Кубок Первого канала же становится исключительно соревнованием команд, на котором фигуристы показывают полноценные программы.

Призовой фонд только растёт

На дебютном Кубке Первого канала в «Мегаспорте» общий призовой фонд составил 10 миллионов рублей, что звучит внушительно для первого коммерческого старта. Уже через год призовой фонд увеличился едва ли не вдвое – 10 миллионов рублей досталось победителям, а 7,5 миллиона – проигравшей команде.

Призовой фонд нынешнего КПК организаторы пока не сообщали, но можно предполагать, что он не будет уступать предыдущему турниру.

Призовой фонд растёт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жеребьёвка – то она есть, то её нет

В 2021 году в первый день соревнований прошла жеребьёвка участников, причём проходила она едва ли не по дворовому типу. После звонка Константину Эрнсту капитаны определили, кто будет тянуть участников первой – и Евгения Медведева с Алиной Загитовой по очереди приглашали к себе спортсменов. Вряд ли состав формировался заранее, поскольку многих спортсменов фигуристки выбирали и по личным симпатиям: например, в команду к Медведевой попали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с которыми она находится в дружеских отношениях.

В 2022-м зрители не смогли увидеть, как именно распределяли участников, но составы постарались максимально уравнять по силам, чтобы борьба вышла интересной и было непросто предугадать победителя. Что будет в 2023-м, пока неизвестно.

Формат подсчёта оценок: какой вариант выберут в 2023-м?

В 2021 году никакой дополнительной системы не было: в командные копилки напрямую начислялись баллы от прокатов. Танцоры и парники не могли обеспечить серьёзный разрыв между командами, а вот одиночники и одиночницы, особенно владеющие сложными прыжками и сильной второй оценкой… Тогда победу одержала «Красная машина».

В 2022-м для определения победителя ввели систему олимпийского командника: за первое место в короткой/произвольной программе фигурист получает 10 очков, за второе – 9 и так далее. В этот раз снова сильнее оказалась «Красная машина». Причём, если бы на втором КПК считали бы баллы, как в первый раз, выиграли бы фигуристы из «Времени первых»: по судейским оценкам команда Кондратюка опередила команду Щербаковой. Но здесь уже были новые правила – главную роль играли занятые места.

Команда «Время первых» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Скорее всего, на третьем турнире сохранится прошлогодняя система подсчёта очков – она наиболее близка к международным командным турнирам и позволяет сохранять интригу едва ли не до последнего проката.

Участники Кубка Первого канала – 2023

Женское одиночное катание: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачёва.



Мужское одиночное катание: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалев, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.



Вне конкурса выступят танцевальные пары Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Расписание Кубка Первого канала – 2023

Суббота, 21 января – короткие программы, старт в 17:00.

Воскресенье, 22 января – произвольные программы, старт в 16:30.

Где смотреть?

На Первом канале трансляция будет вестись с задержкой: в субботу в ТВ-эфире показ стартует в 18:20 по московскому времени, в воскресенье – в 17:00. Также будет вестись онлайн-трансляция на сайте Первого канала.

Оба соревновательных дня можно будет посмотреть в прямом эфире в сервисе Okko — как короткие, так и произвольные программы.