Гончаренко поддержала выбор Валиевой и Загитовой капитанами команд на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что фигуристки Камила Валиева и Алина Загитова станут капитанами команд на Кубке Первого канала.



«Я считаю, что это хороший выбор. Две красивые девушки. Капитан должен уметь свою команду настроить, вдохновить, представить, вывести на нужное русло. Посмотрим, как у них получится. В любом случае на них будет приятно посмотреть. Я думаю, Загитову выбрали второй раз, потому что есть уже какой-то опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить. Не стоило ли сделать капитаном Семененко, который стал чемпионом страны? Жене лучше тренироваться. Просто на все эти съёмки нужно время. Думаю, он сейчас больше сконцентрирован на соревнованиях», – приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.



В 2021 году команда «Красная машина», капитаном которой была Алина Загитова, стала победителем Кубка Первого канала, опередив команду Евгении Медведевой «Время первых».



Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Валиева стала капитаном команды «Нас не догонят», а Загитова будет капитаном «Красной машины». В первый день турнира фигуристы представят короткие программы, а на следующий день – произвольные.