«Для Америки это тоже плохо». Жулин — о возможной дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, каковы будут последствия возможной дисквалификации Камилы Валиевой.

Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Валиеву, отобрав только золото чемпионата страны 2022 года, на котором была сдана положительная допинг-проба. Однако ранее ВАДА передало дело в CAS.



«Во-первых, мне кажется, Камила очень умная девочка. Во-вторых, мне кажется, что она очень хороший человек. В-третьих, мне кажется, что у неё хороший тренерский штаб, они ей прекрасно помогут – уже помогали и будут помогать. Думаю, такие люди, как Камила Валиева, не пропадут. Просто будет безумно обидно, если её лишат медали и ей запретят тренироваться. Это трагедия.

Так это ещё и плохо для всех, для Америки тоже это плохо. Ведь ушла конкуренция, ушла мировая звезда. Что меня ещё поразило, что на этом чемпионате России в Красноярске Валиева этот четверной прыгает вот так (щёлкает пальцами) – на такой высоте! Про какой вообще допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат и немножко поднабрала, хотя бы 3-3 исполнить чисто – ни одна не сможет. А Камила Валиева делает чистые четверные.

Когда она делает выезд, у неё нога в 180 градусов уходит. Её же очень сильно хотели в балет, но она сама выбрала фигурное катание. Я уверен, занимайся она балетом, это была бы выдающаяся балерина. Там нет допинга. Но, мне кажется, спорт – это интереснее. Я останусь при своём мнении, что таких фигуристок, как Камила Валиева, мир ещё не видел», – сказал Жулин в «Подкаст. Лаб» на Первом канале.