Александр Жулин рассказал, чем ему интересен предстоящий турнир по шоу-программам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, почему ему интересен турнир по шоу-программам, который пройдёт в этом году в России.
«Я очень хотел бы, чтобы он прошёл. Я почерпнул это из своего детства, когда мы катались с Майей Усовой – мы были двукратными чемпионами турнира «Калинка», который придумал Александр Веденин.
Это было соревнование для юниоров – турнир по показательному танцу. Делай что хочешь. Зрителей было битком. Может выиграть танцор, может выиграть одиночник, парник – кто угодно. Главное – артистизм, прыжки – вообще ни о чём: хочешь – прыгай, хочешь – не прыгай. Хочешь, сделай номер, чтобы люди прослезились. Хочешь, сделай номер, чтобы люди посмеялись.
А там уже жюри должно оценивать с точки зрения понравилось-не понравилось. И мне кажется, это может быть очень интересно. Это что-то другое», – сказал Жулин в «Подкаст. Лаб» на Первом канале.
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