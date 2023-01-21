Александр Жулин рассказал, чем ему интересен предстоящий турнир по шоу-программам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, почему ему интересен турнир по шоу-программам, который пройдёт в этом году в России.

«Я очень хотел бы, чтобы он прошёл. Я почерпнул это из своего детства, когда мы катались с Майей Усовой – мы были двукратными чемпионами турнира «Калинка», который придумал Александр Веденин.

Это было соревнование для юниоров – турнир по показательному танцу. Делай что хочешь. Зрителей было битком. Может выиграть танцор, может выиграть одиночник, парник – кто угодно. Главное – артистизм, прыжки – вообще ни о чём: хочешь – прыгай, хочешь – не прыгай. Хочешь, сделай номер, чтобы люди прослезились. Хочешь, сделай номер, чтобы люди посмеялись.

А там уже жюри должно оценивать с точки зрения понравилось-не понравилось. И мне кажется, это может быть очень интересно. Это что-то другое», – сказал Жулин в «Подкаст. Лаб» на Первом канале.