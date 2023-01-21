Козловский: напряжения не было, но подошли к турниру с максимальной концентрацией

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о своём выступлении на Кубке Первого канала.
«Ехали мы здорово, не считая помарки, которая была допущена. Мы показали хорошее, качественное катание. Мне очень понравилось, как мы сделали параллельный прыжок — прекрасно! Да и в целом все элементы были выполнены на самом высоком уровне, не считая одной абсолютно несвойственной нам ошибки.
Это соревнования или шоу? Что-то среднее. Конечно, здесь нет такого психологического напряжения, как было на чемпионате России. Но все ребята, и мы в том числе, подходим к этому турниру с максимальной собранностью, с максимальной концентрацией, поскольку катаемся не только за себя, но и за команду. Поэтому хочется демонстрировать чистое и первоклассное катание.
Жеребьёвка? Видите, организаторы турнира стараются сформировать состав участников таким образом, чтобы сохранить интригу, чтобы для телезрителей просмотр турнира был максимально интересным, максимально интригующим. К сожалению, свободная жеребьёвка не подразумевает сейчас такого. Мне кажется, составы равные и напряжение будет до самого конца», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Едят ли фигуристы оливье? Едят, конечно. Новогодние праздники прошли прекрасно, нам очень понравилось отдыхать (смеётся). Но 3-го числа мы уже вышли на лёд, начали готовиться к Кубку Первого канала», — добавила Бойкова.
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