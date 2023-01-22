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«Алина — лучший капитан!» Ангелопол вступился за Загитову

«Алина — лучший капитан!» Ангелопол вступился за Загитову
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Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду в паре с Василисой Кагановской, отреагировал на критику в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Как вы можете говорить плохо про Алину? Если этот человек за свой счёт накормил всю команду, чтобы мы не сидели голодными?

Это спорт, случиться может абсолютно всё, никто не смеялся над Настей, наша команда была бы только рада, если бы Настя составила полноценную конкуренцию, вся команда выложила слова поддержки, а вы вместо того, чтобы что-то говорить плохое, лучше бы сами хоть что-то сделали!
Алина — лучший капитан!

Ещё раз, здоровья Насте, и, надеюсь, не придётся больше объяснять, из-за чего была улыбка! Следите за собой!» — написал Ангелопол в своём телеграм-канале.

Напомним, Анастасия Зинина пройдёт обследование в больнице после падения с лутца на Кубке Первого канала. После падения фигуристка не смогла самостоятельно подняться. Спортсменке помогла врачебная бригада.

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