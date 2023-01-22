Ирина Слуцкая: с нынешней подготовкой в 17-18 лет от фигуристки уже ничего не остаётся

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая раскритиковала современную методику подготовки фигуристок.

Девушек начинают учить прыжкам в раннем детстве одновременно с обучением навыкам катания. Это приводит к тому, что к совершеннолетию они становятся неконкурентоспособными.

«К сожалению, сейчас стараются как можно быстрее начать учить прыжкам. Я наблюдала это по своей дочери: ребёнок встаёт на коньки, мы ещё не умеем кататься, а нас уже учат прыгать. Я считаю, что это неправильно. Но, понимаете, когда в спорт приходят хорошие деньги, то очень многим родителям… Сказать «всё равно», наверное, будет неправильно, но они считают, что ребёнок должен. Хочет — не хочет, может — не может – должен. Такие же цели ставят тренеры, и, несмотря ни на что, все начинают просто «убиваться». Для меня это абсолютно неприемлемо, я считаю, что ребёнок должен развиваться согласно своему возрасту, потихонечку, не перескакивая.

Но условия сегодняшнего фигурного катания требуют этих усилий: чем быстрее, тем лучше. И если ты в 12-13 лет не прыгаешь, то, откровенно говоря, ты уже никому не нужен. Я считаю, что и в 17, и в 18, и в 20 лет спортсмен может достичь потрясающих результатов и потрясающего уровня. Но, видите, мы торопимся, мы спешим. Потому что, как показывает жизнь, с нынешней подготовкой в 17-18 лет от фигуристки уже ничего не остаётся. От слова совсем. Я считаю, что это неправильно. Но, с другой стороны, это спорт. Что ты с этим будешь делать?» — приводит слова Слуцкой «РИА Новости Спорт».