Ангелопол — о выступлении на Кубке Первого канала: мы здесь как полноценные спортсмены

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду в паре с Василисой Кагановской вне соревновательного зачёта на Кубке Первого канала в Москве, ответил на несколько вопросов об участии в турнире.
«Чем кормила Алина (Загитова. — Прим. «Чемпионата»)? Пусть это останется за кадром. Как выбирали, с каким номером будем выступать? Никак, нам тренер сказал. Тяжело было катать произвольный танец в концертном свете? Тяжелее обычного — это 100%. Но сказать, что это прям что-то тяжёлое — нет. Всё равно стоит больше следить за тем, где ты находишься на льду, где борт — и главное, в него не въехать. Тяжело было на разминке — никого из спортсменов не видели.
Говорят, что танцоры здесь как разогрев? Мы здесь как полноценные спортсмены.
Как нахожу новогоднее настроение? Осознание, что у тебя будет четыре дня выходных, уже даёт новогоднее настроение.
Нашей команде досталось в соцсетях? А я не скажу, что кому-то досталось. Никому ничего не досталось. Пришлось защищаться? Да это разве защищаться? Просто мысли вслух. Может ли в будущем моя открытость в соцсетях обернуться неприятностями? А зачем смотреть в будущее, если мы здесь и сейчас», — передаёт слова Ангелопола из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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