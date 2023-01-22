Александр Галлямов: Алина Загитова вчера кормила роллами

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие за сборную Алины Загитовой на Кубке Первого канала, прокомментировали результаты произвольной программы. Спортсмены стали третьими.

«Выступление? Всякое случается. Мы люди — не роботы. Сегодня так. Но у нас буквально через неделю соревнования, уже в Петербурге, поэтому извлечём какой-то урок и поработаем над этим. Может, причёска на произвольную была несчастливая — не знаю, честно. Но обязательно решим. Буду ли менять причёску теперь? Посмотрим. Я думал, на самом деле, что-то отрастить, но, если вы заметили, я сам объём сверху оставил, поэтому вчера можно было приколоться таким образом. Фанаты действительно очень круто отреагировали, я вместе с ними посмеялся, спасибо им», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



«Чемпионат Петербурга? Хотелось бы просто откатать чисто — для нас это самая главная задача», — сказала Мишина.



«Задача катать чисто, конечно, на всех соревнованиях, а так, возможно, это громко будет сказано, но постараемся на голову выше катать после сегодняшнего проката. Во всяком случае, будем работать над этим и через неделю уже выйдем в нашу родную, любимую академию фигурного катания, где мы выросли. Снова увидим наших старых друзей, работников, которые нас видели ещё мелкими детьми. Когда мы были на мемориале Панина, мы действительно со всеми очень тепло пообщались и рады были увидеться. Очень ждём следующего возвращения.



Чем вчера кормила Алина Загитова? Роллами. Но всё-таки уже 9 вечера было, и какую-то тяжёлую еду — не самое приятное есть. Мы постарались не нарушать пищевой режим, но есть ужасно хотелось. Поэтому спасибо нашему капитану», — сказал Галлямов.

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