Команда Загитовой уверенно лидирует после произвольной программы пар на КПК

Команда Алины Загитовой «Красная Машина» опережает на 20 баллов команду Камилы Валиевой «Нас не догонят» после произвольной программы пар на Кубке Первого канала в Москве.

На счету «Красной Машины» 1043,56 балла. Команда Валиевой имеет 1023,28 балла. По итогам первого соревновательного дня разница между командами была всего семь баллов в пользу «Красной Машины».

Спортивные пары. Произвольная программа

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский («Нас не догонят») — 150,68. Евгения Тарасова/Владимир Морозов («Красная Машина») — 149,60. Анастасия Мишина/Александр Галлямов («Красная Машина») — 148,28. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов («Нас не догонят») — 134,29.

22 января на Кубке Первого канала выступают спортивные пары, мужчины и женщины с произвольными программами.

Напомним, участница команды Валиевой Анастасия Зинина неудачно упала во время исполнения тройного лутца и не смогла завершить выступление. Чтобы уравнять шансы участников, организаторы вычли из суммы «Красной Машины» оценку участника, набравшего наименьший балл. Сегодня в произвольной программе Зинину заменит Ксения Гущина.

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