Дмитрий Алиев выиграл произвольную программу у мужчин на Кубке Первого канала

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.



Кубок Первого канала по фигурному катанию. Москва. Мужчины. Произвольная программа



1. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») – 185,47.



2. Пётр Гуменник («Красная Машина») – 182,38.



3. Андрей Мозалёв («Нас не догонят») – 177,78.



4. Артём Ковалёв («Красная Машина») – 171,59.



5. Глеб Лутфуллин («Красная Машина») – 170,60.



6. Евгений Семененко («Нас не догонят») – 157,97.



7. Александр Самарин («Красная Машина») – 152,66.



8. Макар Игнатов («Нас не догонят») – 147,85.

После выступления мужчин с произвольной программой команда Алины Загитовой «Красная Машина» по-прежнему лидирует – 1720,79 очка против 1692,35 у «Нас не догонят» Камилы Валиевой.

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