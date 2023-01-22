Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Алиев выиграл произвольную программу у мужчин на Кубке Первого канала

Дмитрий Алиев выиграл произвольную программу у мужчин на Кубке Первого канала
Комментарии

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Москва. Мужчины. Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») – 185,47.

2. Пётр Гуменник («Красная Машина») – 182,38.

3. Андрей Мозалёв («Нас не догонят») – 177,78.

4. Артём Ковалёв («Красная Машина») – 171,59.

5. Глеб Лутфуллин («Красная Машина») – 170,60.

6. Евгений Семененко («Нас не догонят») – 157,97.

7. Александр Самарин («Красная Машина») – 152,66.

8. Макар Игнатов («Нас не догонят») – 147,85.

После выступления мужчин с произвольной программой команда Алины Загитовой «Красная Машина» по-прежнему лидирует – 1720,79 очка против 1692,35 у «Нас не догонят» Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023