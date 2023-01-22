Загитову подбрасывали вверх, вокруг Валиевой водили хоровод. Фото с Кубка Первого канала

22 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» команда Алины Загитовой «Красная Машина» одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Второе место заняла команда «Нас не догонят» во главе с Камилой Валиевой.

За победу в соревнованиях команда Алины Загитовой получила призовые в размере 11 млн рублей. У команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой — 9 млн призовых.



«Красная Машина» набрала по итогам соревнований 2344,24 балла, «Нас не догонят» — 2275,47. Итоговые баллы были сформированы по результатам шести дисциплин — соревнований в двух программах среди спортивных пар, мужчин и женщин.

Лучшие кадры с Кубка Первого канала — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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