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Кагановская и Ангелопол выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Кагановская и Ангелопол выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол вне конкурса выступит на чемпионате Санкт-Петербурга в январе. Об этом сообщила тренер спортсменов Анжелика Крылова.

«Они будут выступать на чемпионате Санкт-Петербурга, но вне конкурса. У них был достаточно большой перерыв между соревнованиями, они не выступали на чемпионате России, поэтому поедем в Санкт-Петербург и прокатаем две программы. Василисе и Валере нужно побольше стартов, чтобы набираться опыта, а потом — подготовка к финалу Гран-при», — приводит слова Крыловой ТАСС.

В текущем сезоне Кагановская и Ангелопол заняли первое место на четвёртом этапе Гран-при России и были вторыми на первом этапе. Дуэт отобрался для участия в финале Гран-при России.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января.

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