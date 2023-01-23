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Алёна Косторная опубликовала фото в купальнике с пляжа на Кубе

Алёна Косторная опубликовала фото в купальнике с пляжа на Кубе
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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась с подписчиками социальной сети новой фотографией из отпуска, который проводит на Кубе.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Недавно стало известно, что 19-летняя фигуристка переходит из одиночного катания в парное. Ожидается, что её партнером станет Георгий Куница. Сама спортсменка объяснила свой переход тем, что после операции испытывает боль во время прыжков и не может показывать высокие результаты. По словам Косторной, тренировки в паре даются ей гораздо легче.

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». В сезоне-2021/2022 из-за перелома Косторная пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

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