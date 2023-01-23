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Немка Шотт считает, что способна завоевать медаль на ЧЕ-2023. В прошлом году она была 13-й

Немка Шотт считает, что способна завоевать медаль на ЧЕ-2023. В прошлом году она была 13-й
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Шестикратная чемпионка Германии в одиночном фигурном катании, 26-летняя Николь Шотт высказалась о своих шансах на чемпионате Европы – 2023 с учётом отсутствия на нём россиянок.

Чемпионат Европы – 2023 пройдёт в Эспоо (Финляндия) с 25 по 28 января. Действующей победительницей соревнований является россиянка Камила Валиева.

«Поскольку три российские фигуристки не выступят на чемпионате Европы, три первых места стали вакантными. Думаю, всё может случиться. Россиянки могли трижды исполнить четверной прыжок, оказаться на заднице и всё равно быть впереди на 50 очков», — приводит слова Шотт Schwetzinger-zeitung.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате Европы в Таллине (Эстония) Шотт заняла 13-е место.

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