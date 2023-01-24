Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова, уже несколько недель находящегося в больнице.

В частности, по словам Тарасовой, Костомарова отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО).

«Его отключили (от ЭКМО. — Прим. «Чемпионата»), пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку».



В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.