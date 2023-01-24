Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова, уже несколько недель находящегося в больнице.

В частности, по словам Тарасовой, Костомарова отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО).

«Его отключили (от ЭКМО. — Прим. «Чемпионата»), пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку».

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.

Авербух и Глейхенгауз против именитых иностранцев! Выбираем лучшего хореографа в фигурке Авербух и Глейхенгауз против именитых иностранцев! Выбираем лучшего хореографа в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023