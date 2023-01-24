Ягудин — о соведущих: Щербакова только пыталась поймать кайф, Загитова наслаждалась
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сравнил двух своих соведущих по последнему на данный момент сезону проекта «Ледниковый период» — Алину Загитову и Анну Щербакову.
Загитова вела шоу третий год подряд, Щербакова – впервые.
«Безусловно, они абсолютно разные. Мы сравниваем не профессиональные качества, а то, как они ведут себя в кадре. Алина уже имеет опыт на «Ледниковом». Чувствуется, что она работает в более спокойной манере. У Ани это был первый год. Конечно, всё для неё в новинку. Где-то она сама задавала вопросы, где-то я ей подсказывал, как и что сделать лучше. Аня только пыталась поймать кайф. Алина уже в какой-то степени эти кайф и кураж поймала и наслаждается ими», — приводит слова Ягудина Metro.
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