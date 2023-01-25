18-летняя Анна Щербакова выложила милые фотографии со своим домашним питомцем

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в своих социальных сетях поделилась милыми фотографиями со своим домашним питомцем.
Фото: из личного архива Щербаковой
Фото: из личного архива Щербаковой
Фото: из личного архива Щербаковой
Напомним, в августе 18-летняя Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Спортсменка вернулась к тренировкам, а также дебютировала в роли ведущей на ТВ-шоу «Ледниковый период».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире. Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».
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