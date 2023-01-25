Камила Валиева рассказала, какие эмоции остались у неё от Олимпийских игр — 2022

16-летняя российская фигуристка Камила Валиева назвала самый яркий старт в своей карьере.
«Самое яркое — это Олимпийские игры. Они всегда самые яркие в жизни спортсмена любого. И у меня есть такие две эмоции: невероятная радость и через десять дней — печаль и грусть.
Что дальше, если самый яркий старт, Олимпиада, позади? А дальше ещё одна Олимпиада. И ещё. И ещё», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».
Валиева – чемпионка Европы – 2022 в женском одиночном катании. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Камила помогла сборной России выиграть золотую медаль в командном турнире, но перед награждением стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной на чемпионате России – 2022. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку, однако дело передано в CAS, и медали до сих пор не вручены.
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