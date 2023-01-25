16-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, посещали ли её мысли об уходе из спорта.

Валиева – чемпионка Европы – 2022 в женском одиночном катании. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Камила помогла сборной России выиграть золотую медаль в командном турнире, но перед награждением стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной на чемпионате России – 2022. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку, однако дело передано в CAS, и медали до сих пор не вручены.

«Были ли мысли уйти из спорта? На самом деле, они просто пробегали. Такого, что всё, завтра больше не катаюсь, никогда не было. У всех всегда есть сложные моменты, и у фигуристов тоже. Когда что-то не получается, думаешь, что это всё, катастрофа. Но это часть фигурного катания, часть спорта. Выживает сильнейший. Кто преодолел себя и все эти эмоции, тот и доходит до вершины», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».