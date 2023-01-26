«Я очень расстроилась». Боброва — о распаде дуэта Хавронина/Чиризано

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала распад танцевального дуэта фигуристов Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано.

«Я очень расстроилась. Я так расстроилась, вы просто себе не представляете. Для меня Хавронина и Чиризано были состоявшейся парой. Чиризано — потрясающий партнёр. Для меня он суперхаризматичный. Когда он катается, я на него обращаю внимание — это очень важно. Он настоящий, когда катается. Одно дело, когда тебе поставил руку тренер, а другое — когда ты делаешь её так, как чувствуешь. Я вижу в нём перспективу, он делает от себя. И это не плохо.



Мне очень обидно, потому что, мне кажется, ему будет очень сложно найти новую партнёршу. Очень сложно. Я не хочу, чтобы фигурное катание теряло такого партнёра, мне очень обидно. Сколько он пахал! Я видела, как он катался, когда ещё у Саши Жулина был, и какой он сейчас — это небо и земля. Я вижу, какой он пахарь. Из него можно вылепить такое — а сейчас он у разбитого корыта. Очень много фигуристов высочайшего класса заканчивали со спортом, потому что просто не было партнёра достойного. Возможно, если он не найдёт партнёршу в России, то будет менять страну. Поживём, увидим», – рассказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Хавронина и Чиризано являются победителями юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и Гданьске.

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