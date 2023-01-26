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ISU Чемпионат Европы: Спортивные пары. Произвольная программа
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Победная короткая программа Анастасии Губановой на чемпионате Европы — 2023. Видео

Победная короткая программа Анастасии Губановой на чемпионате Европы — 2023. Видео
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Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия). Губанова показала чистый прокат, включив в него каскад тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц во второй половине программы. За свой прокат ученица санкт-петербургского тренера Евгения Рукавицына получила от судей 69,81 балла.

Перед произвольной программой, которую фигуристки покажут в субботу, 28 января, Губанова опережает бельгийку Луну Хендрикс почти на два балла. На третьей промежуточной позиции — Кимми Репонд из Швейцарии.

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