Впервые за 14 лет чемпионы Европы в парном катании не набрали 200 баллов

Новые чемпионы Европы в соревнованиях спортивных пар итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи по сумме двух программ набрали 195,13 балла. Такого, чтобы обладатели золотых медалей сильнейшей пары континента не набирали 200 баллов, не случалось уже 14 лет.

В 2009 году представляющие Германию Алёна Савченко и Робин Шолковы выиграли чемпионат Европы с результатом 199,07 балла. Уже через год россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов набрали 213,15 балла, чтобы занять первую ступень пьедестала почёта.

Более того, с 2016 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков установили чемпионскую планку на отметке не ниже 220 баллов и с тех пор до 2023 года она не опускалась.

Напомним, что на ЧЕ-2022 весь пьедестал был российским. Чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Сумма победителей равнялась 239,82 балла. От участия в чемпионате Европы — 2023 российские фигуристы отстранены.

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