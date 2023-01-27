Фигуристка Гущина рассказала, над каким прыжком ультра-си сейчас работает

Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала, над каким прыжком ультра-си сейчас работает.

«Мы продолжаем работать над тройным акселем. Четверные пока не пробовали», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

16-летняя Ксения Гущина примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На турнире также выступят такие фигуристы, как Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, София Захарова, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и Пётр Гуменник. Ранее она участвовала в Кубке Первого канала, выступая за команду Камилы Валиевой.

Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».