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Интервью с фигуристкой Ксенией Гущиной, выручившей команду Камилы Валиевой на Кубке Первого канала — эмоции от турнира

«Не ожидала, что буду выступать». Интервью с фигуристкой, выручившей команду Валиевой
Яна Левхина
Интервью с фигуристкой Ксенией Гущиной
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Ксения Гущина поделилась впечатлениями от участия в Кубке Первого канала и рассказала, как изменилась её жизнь в этом сезоне.

Кубок Первого канала для команды Камилы Валиевой сложился драматично. В первый день соревнований «Нас не догонят» лишились Анастасии Зининой, получившей травму прямо во время проката. Команда «синих» оказалась в подвешенном состоянии, но, к счастью, нашлась фигуристка, которая смогла её выручить. Ею оказалась Ксения Гущина, приехавшая на турнир в качестве запасной. Для ученицы Кирилла Давыденко это был первый опыт участия в командном турнире, и он оказался для неё очень необычным.

В интервью «Чемпионату» Гущина рассказала, с какими ожиданиями приехала на Кубок Первого канала и как её приняли в коллективе «Нас не догонят». Также Ксения поделилась, как изменилась её жизнь в этом сезоне и за счёт чего ей удалось спрогрессировать.

«Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали»

— Ксюша, какие у тебя впечатления от Кубка Первого канала?
— Впечатления невероятные. Это что-то новое для меня, интересное, необычное.

— Ожидала ли ты, что выступишь на этом турнире? В изначальных списках тебя не было.
— Нет, не ожидала. Я была первая запасная, мы готовились к турниру, но не ожидала, что буду выступать.

— То есть ты действительно приехала в Москву в качестве запасной, не зрителем?
— Да, в качестве запасной.

Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.

— С какими ожиданиями ты приехала? Насколько ты была готова к тому, чтобы выступить?
— Я хотела выступить на Кубке Первого канала, но не вместо кого-то, а в качестве полноценного игрока. Чтобы всё было хорошо.

— Физически ты была хорошо готова к турниру? Танцоры говорили, что, когда узнали, что не будут соревноваться, немного расслабились.
— Мы готовились к чемпионату Санкт-Петербурга, который пройдёт в эти выходные, поэтому форма была достаточно хорошая.

— Как ты узнала о том, что заменишь Настю Зинину?
— В конце соревнований Кириллу Анатольевичу [Давыденко] сказали, что нужна помощь команде, надо будет выступить.

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— Какая была атмосфера в «синей» команде?
— Очень дружеская, все друг друга поддерживали. Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали. После проката тоже говорили друг другу слова поддержки. Все друг друга очень хорошо поддерживали.

— Как тебя встретили в команде? Наставляли как-нибудь, давали советы?
— Прям наставлений не было, это больше шло от тренера. Советы у нас не принято давать. Ребята просто пожелали удачи, чистого проката.

— Капитаном вашей команды была Камила Валиева. Как она себя проявляла?
— Камила поддерживала, заводила команду на кричалки, чтобы всё было совместно.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Насколько было необычно быть одной командой в том числе и со своим конкурентками?
— Для меня это было необычно. На соревнованиях мы всё-таки соревнуемся друг против друга, а тут надо кататься и за себя, и за команду, поддерживать других членов команды.

— Удалось с кем-то познакомиться, подружиться или уже со всеми к этому моменту сезона удалось пообщаться?
— Я общалась много с кем, просто после Кубка Первого канала отношения стали более дружескими.

— Было ли у вас какое-то празднование после Кубка Первого канала? Я видела, что команда «красных», например, ела торт вместе.
— У нас не было прям вечеринки, потому что много кому надо было уже ехать в Питер. Мы практически сразу уезжали на вокзал.

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«В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность»

— Смотрела ли ты Кубок Первого канала раньше?
— Я смотрела Кубок Первого канала все разы, мне очень нравилось, хотелось поучаствовать в нём. И вот получилось (улыбается).

— Если не секрет, за какую команду ты болела на прошлых Кубках?
— На прошлых я не сказать, что болела за какую-то определённую команду. Просто смотрела, как вообще всё проходит, как ребята катаются. Не болела за кого-то конкретного.

— В этот раз тоже не было предпочтений?
— Нет, в этот раз я болела за команду «Нас не догонят».

— Уже после того, как стала её участницей?
— Нет, изначально. По составу она мне была ближе.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В целом как тебе такой формат соревнований? Как считаешь, нужно ли больше командных турниров вводить в фигурное катание?
— Такой формат мне понравился. Мне кажется, было бы интересно, если б таких соревнований было больше.

— Насколько вообще отличаются командные соревнования от личных по внутренним ощущениям?
— В личных соревнованиях ты должен показать свой максимум, чтобы у тебя были хорошие баллы, думаешь только о себе. В командном турнире ты тоже должен показать свой максимум, чтобы не подвести команду, и потом ещё болеть за других участников. На обычных соревнованиях, я думаю, ты не болеешь за кого-то, особенно за своих конкуренток. В раздевалке общаетесь, конечно, поддерживаете друг друга, но не так, как на командном турнире.

— Что морально сложнее: смотреть, как выступают другие, или выступать самой?
— Для меня выступать самой сложнее. В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность. А наблюдать за участниками и поддерживать в такой дружеской атмосфере — одно удовольствие.

— А давит ли то, что у тебя тут двойная ответственность?
— Я стараюсь отключать голову на прокате, думать только о том, что я катаю, и уже потом о команде.

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— Вскоре ты выступишь на чемпионате Санкт-Петербурга. Как тебе такой короткий перерыв между соревнованиями?
— Для меня это не очень сложно. Бывало, что соревнования выпадали так, через неделю. Неделя — это ещё нормальный промежуток времени, удаётся восстановиться (улыбается).

— Удалось отдохнуть после Кубка Первого канала или ты сразу на следующий день вышла на тренировку?
— В понедельник у меня был выходной. А со вторника уже вышли на тренировки.

— Есть ли у тебя определённая цель на чемпионат Санкт-Петербурга?
— Откатать программы чисто, показать себя.

— По местам целей нет?
— Нет, по местам я целей не ставлю, всё-таки главное — это хорошие прокаты. Место будет зависеть от того, как я откатаю. Заранее загадывать места не очень люблю, потому что ты сразу начинаешь думать о них, и это ни к чему хорошему не приводит.

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«Моя мотивация в том, что хочу себя показывать»

— Чем ты обычно занимаешься в выходные?
— Высыпаюсь, могу погулять, куда-нибудь сходить, могу просто дома посидеть, какой-нибудь сериал посмотреть — зависит от настроения. Иногда прям хочется что-нибудь поделать, а иногда — просто отдохнуть хорошенько.

— Ты сейчас живёшь в Питере. Уже появились любимые места для прогулок?
— Питер вообще очень красивый город, поэтому люблю гулять везде: посещать какие-то культурные места, интересные заведения. Мне прям нравится.

— Как сильно изменилась твоя жизнь после переезда в Питер?
— Достаточно сильно. Усилился тренировочный график: в Перми у меня утром была школа, вечером — тренировка, а здесь у меня две тренировки в день почти что каждый день. В школу хожу всего на два-три урока, приходится много учиться самостоятельно. Я стала много гулять, посещать какие-то интересные места.

Ксения Гущина

Ксения Гущина

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— Тебе удалось очень круто спрогрессировать по сравнению с предыдущим сезоном, что хорошо видно по баллам. За счёт чего, если не касаться темы смены тренера?
— Скорее всего, за счёт того, что я стала больше уделять внимания катанию, вращениям. Мы стали улучшать прыжки.

— Какой тренер Кирилл Давыденко? На что он делает упор?
— Кирилл Анатольевич больше делает упор на прыжки, но и про катание с вращениями тоже не забывает. Он достаточно строгий, однако в то же время весёлый, часто шутит на тренировках, подбадривает.

— Ты говорила, что у тебя есть мечта выучить ультра-си. Как сейчас продвигается работа над этим?
— Мы продолжаем работать над тройным акселем. Четверные пока не пробовали.

— А есть ли у тебя любимый прыжок в фигурном катании?
— Наверное, флип больше всего мне нравится. Мне кажется, он получается у меня достаточно хорошо.

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— В этом сезоне российские соревнования стали гораздо сильнее. Насколько тебя мотивирует выступать вместе с известными фигуристками?
— Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны. Приятно, что выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но стараюсь об этом не думать.

— Влияет ли на твою мотивацию ситуация с неопределённостью российского спорта?
— Лично на мою мотивацию это пока не влияет.

— Рассматриваешь ли ты вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится?
— В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать.

— В этом сезоне больше внимания сосредоточено на российских соревнованиях. Стали ли тебя больше узнавать в связи в этим?
— В соцсетях стало больше подписчиков, болельщики стали делать видео со мной. На трибуны люди приходят, просят сфотографироваться, дать автограф. Это приятно. Раньше у меня такого не было на соревнованиях.

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