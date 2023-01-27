«Не ожидала, что буду выступать». Интервью с фигуристкой, выручившей команду Валиевой

Кубок Первого канала для команды Камилы Валиевой сложился драматично. В первый день соревнований «Нас не догонят» лишились Анастасии Зининой, получившей травму прямо во время проката. Команда «синих» оказалась в подвешенном состоянии, но, к счастью, нашлась фигуристка, которая смогла её выручить. Ею оказалась Ксения Гущина, приехавшая на турнир в качестве запасной. Для ученицы Кирилла Давыденко это был первый опыт участия в командном турнире, и он оказался для неё очень необычным.
В интервью «Чемпионату» Гущина рассказала, с какими ожиданиями приехала на Кубок Первого канала и как её приняли в коллективе «Нас не догонят». Также Ксения поделилась, как изменилась её жизнь в этом сезоне и за счёт чего ей удалось спрогрессировать.
«Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали»
— Ксюша, какие у тебя впечатления от Кубка Первого канала?
— Впечатления невероятные. Это что-то новое для меня, интересное, необычное.
— Ожидала ли ты, что выступишь на этом турнире? В изначальных списках тебя не было.
— Нет, не ожидала. Я была первая запасная, мы готовились к турниру, но не ожидала, что буду выступать.
— То есть ты действительно приехала в Москву в качестве запасной, не зрителем?
— Да, в качестве запасной.
Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.
— С какими ожиданиями ты приехала? Насколько ты была готова к тому, чтобы выступить?
— Я хотела выступить на Кубке Первого канала, но не вместо кого-то, а в качестве полноценного игрока. Чтобы всё было хорошо.
— Физически ты была хорошо готова к турниру? Танцоры говорили, что, когда узнали, что не будут соревноваться, немного расслабились.
— Мы готовились к чемпионату Санкт-Петербурга, который пройдёт в эти выходные, поэтому форма была достаточно хорошая.
— Как ты узнала о том, что заменишь Настю Зинину?
— В конце соревнований Кириллу Анатольевичу [Давыденко] сказали, что нужна помощь команде, надо будет выступить.
— Какая была атмосфера в «синей» команде?
— Очень дружеская, все друг друга поддерживали. Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали. После проката тоже говорили друг другу слова поддержки. Все друг друга очень хорошо поддерживали.
— Как тебя встретили в команде? Наставляли как-нибудь, давали советы?
— Прям наставлений не было, это больше шло от тренера. Советы у нас не принято давать. Ребята просто пожелали удачи, чистого проката.
— Капитаном вашей команды была Камила Валиева. Как она себя проявляла?
— Камила поддерживала, заводила команду на кричалки, чтобы всё было совместно.
Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Насколько было необычно быть одной командой в том числе и со своим конкурентками?
— Для меня это было необычно. На соревнованиях мы всё-таки соревнуемся друг против друга, а тут надо кататься и за себя, и за команду, поддерживать других членов команды.
— Удалось с кем-то познакомиться, подружиться или уже со всеми к этому моменту сезона удалось пообщаться?
— Я общалась много с кем, просто после Кубка Первого канала отношения стали более дружескими.
— Было ли у вас какое-то празднование после Кубка Первого канала? Я видела, что команда «красных», например, ела торт вместе.
— У нас не было прям вечеринки, потому что много кому надо было уже ехать в Питер. Мы практически сразу уезжали на вокзал.
«В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность»
— Смотрела ли ты Кубок Первого канала раньше?
— Я смотрела Кубок Первого канала все разы, мне очень нравилось, хотелось поучаствовать в нём. И вот получилось (улыбается).
— Если не секрет, за какую команду ты болела на прошлых Кубках?
— На прошлых я не сказать, что болела за какую-то определённую команду. Просто смотрела, как вообще всё проходит, как ребята катаются. Не болела за кого-то конкретного.
— В этот раз тоже не было предпочтений?
— Нет, в этот раз я болела за команду «Нас не догонят».
— Уже после того, как стала её участницей?
— Нет, изначально. По составу она мне была ближе.
Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— В целом как тебе такой формат соревнований? Как считаешь, нужно ли больше командных турниров вводить в фигурное катание?
— Такой формат мне понравился. Мне кажется, было бы интересно, если б таких соревнований было больше.
— Насколько вообще отличаются командные соревнования от личных по внутренним ощущениям?
— В личных соревнованиях ты должен показать свой максимум, чтобы у тебя были хорошие баллы, думаешь только о себе. В командном турнире ты тоже должен показать свой максимум, чтобы не подвести команду, и потом ещё болеть за других участников. На обычных соревнованиях, я думаю, ты не болеешь за кого-то, особенно за своих конкуренток. В раздевалке общаетесь, конечно, поддерживаете друг друга, но не так, как на командном турнире.
— Что морально сложнее: смотреть, как выступают другие, или выступать самой?
— Для меня выступать самой сложнее. В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность. А наблюдать за участниками и поддерживать в такой дружеской атмосфере — одно удовольствие.
— А давит ли то, что у тебя тут двойная ответственность?
— Я стараюсь отключать голову на прокате, думать только о том, что я катаю, и уже потом о команде.
— Вскоре ты выступишь на чемпионате Санкт-Петербурга. Как тебе такой короткий перерыв между соревнованиями?
— Для меня это не очень сложно. Бывало, что соревнования выпадали так, через неделю. Неделя — это ещё нормальный промежуток времени, удаётся восстановиться (улыбается).
— Удалось отдохнуть после Кубка Первого канала или ты сразу на следующий день вышла на тренировку?
— В понедельник у меня был выходной. А со вторника уже вышли на тренировки.
— Есть ли у тебя определённая цель на чемпионат Санкт-Петербурга?
— Откатать программы чисто, показать себя.
— По местам целей нет?
— Нет, по местам я целей не ставлю, всё-таки главное — это хорошие прокаты. Место будет зависеть от того, как я откатаю. Заранее загадывать места не очень люблю, потому что ты сразу начинаешь думать о них, и это ни к чему хорошему не приводит.
«Моя мотивация в том, что хочу себя показывать»
— Чем ты обычно занимаешься в выходные?
— Высыпаюсь, могу погулять, куда-нибудь сходить, могу просто дома посидеть, какой-нибудь сериал посмотреть — зависит от настроения. Иногда прям хочется что-нибудь поделать, а иногда — просто отдохнуть хорошенько.
— Ты сейчас живёшь в Питере. Уже появились любимые места для прогулок?
— Питер вообще очень красивый город, поэтому люблю гулять везде: посещать какие-то культурные места, интересные заведения. Мне прям нравится.
— Как сильно изменилась твоя жизнь после переезда в Питер?
— Достаточно сильно. Усилился тренировочный график: в Перми у меня утром была школа, вечером — тренировка, а здесь у меня две тренировки в день почти что каждый день. В школу хожу всего на два-три урока, приходится много учиться самостоятельно. Я стала много гулять, посещать какие-то интересные места.
Ксения Гущина
Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»
— Тебе удалось очень круто спрогрессировать по сравнению с предыдущим сезоном, что хорошо видно по баллам. За счёт чего, если не касаться темы смены тренера?
— Скорее всего, за счёт того, что я стала больше уделять внимания катанию, вращениям. Мы стали улучшать прыжки.
— Какой тренер Кирилл Давыденко? На что он делает упор?
— Кирилл Анатольевич больше делает упор на прыжки, но и про катание с вращениями тоже не забывает. Он достаточно строгий, однако в то же время весёлый, часто шутит на тренировках, подбадривает.
— Ты говорила, что у тебя есть мечта выучить ультра-си. Как сейчас продвигается работа над этим?
— Мы продолжаем работать над тройным акселем. Четверные пока не пробовали.
— А есть ли у тебя любимый прыжок в фигурном катании?
— Наверное, флип больше всего мне нравится. Мне кажется, он получается у меня достаточно хорошо.
— В этом сезоне российские соревнования стали гораздо сильнее. Насколько тебя мотивирует выступать вместе с известными фигуристками?
— Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны. Приятно, что выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но стараюсь об этом не думать.
— Влияет ли на твою мотивацию ситуация с неопределённостью российского спорта?
— Лично на мою мотивацию это пока не влияет.
— Рассматриваешь ли ты вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится?
— В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать.
— В этом сезоне больше внимания сосредоточено на российских соревнованиях. Стали ли тебя больше узнавать в связи в этим?
— В соцсетях стало больше подписчиков, болельщики стали делать видео со мной. На трибуны люди приходят, просят сфотографироваться, дать автограф. Это приятно. Раньше у меня такого не было на соревнованиях.
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