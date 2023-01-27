«Не ожидала, что буду выступать». Интервью с фигуристкой, выручившей команду Валиевой

Ксения Гущина поделилась впечатлениями от участия в Кубке Первого канала и рассказала, как изменилась её жизнь в этом сезоне.

Кубок Первого канала для команды Камилы Валиевой сложился драматично. В первый день соревнований «Нас не догонят» лишились Анастасии Зининой, получившей травму прямо во время проката. Команда «синих» оказалась в подвешенном состоянии, но, к счастью, нашлась фигуристка, которая смогла её выручить. Ею оказалась Ксения Гущина, приехавшая на турнир в качестве запасной. Для ученицы Кирилла Давыденко это был первый опыт участия в командном турнире, и он оказался для неё очень необычным.

В интервью «Чемпионату» Гущина рассказала, с какими ожиданиями приехала на Кубок Первого канала и как её приняли в коллективе «Нас не догонят». Также Ксения поделилась, как изменилась её жизнь в этом сезоне и за счёт чего ей удалось спрогрессировать.

«Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали»

— Ксюша, какие у тебя впечатления от Кубка Первого канала?

— Впечатления невероятные. Это что-то новое для меня, интересное, необычное.

— Ожидала ли ты, что выступишь на этом турнире? В изначальных списках тебя не было.

— Нет, не ожидала. Я была первая запасная, мы готовились к турниру, но не ожидала, что буду выступать.

— То есть ты действительно приехала в Москву в качестве запасной, не зрителем?

— Да, в качестве запасной.

Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.

— С какими ожиданиями ты приехала? Насколько ты была готова к тому, чтобы выступить?

— Я хотела выступить на Кубке Первого канала, но не вместо кого-то, а в качестве полноценного игрока. Чтобы всё было хорошо.

— Физически ты была хорошо готова к турниру? Танцоры говорили, что, когда узнали, что не будут соревноваться, немного расслабились.

— Мы готовились к чемпионату Санкт-Петербурга, который пройдёт в эти выходные, поэтому форма была достаточно хорошая.

— Как ты узнала о том, что заменишь Настю Зинину?

— В конце соревнований Кириллу Анатольевичу [Давыденко] сказали, что нужна помощь команде, надо будет выступить.

— Какая была атмосфера в «синей» команде?

— Очень дружеская, все друг друга поддерживали. Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали. После проката тоже говорили друг другу слова поддержки. Все друг друга очень хорошо поддерживали.

— Как тебя встретили в команде? Наставляли как-нибудь, давали советы?

— Прям наставлений не было, это больше шло от тренера. Советы у нас не принято давать. Ребята просто пожелали удачи, чистого проката.

— Капитаном вашей команды была Камила Валиева. Как она себя проявляла?

— Камила поддерживала, заводила команду на кричалки, чтобы всё было совместно.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Насколько было необычно быть одной командой в том числе и со своим конкурентками?

— Для меня это было необычно. На соревнованиях мы всё-таки соревнуемся друг против друга, а тут надо кататься и за себя, и за команду, поддерживать других членов команды.

— Удалось с кем-то познакомиться, подружиться или уже со всеми к этому моменту сезона удалось пообщаться?

— Я общалась много с кем, просто после Кубка Первого канала отношения стали более дружескими.

— Было ли у вас какое-то празднование после Кубка Первого канала? Я видела, что команда «красных», например, ела торт вместе.

— У нас не было прям вечеринки, потому что много кому надо было уже ехать в Питер. Мы практически сразу уезжали на вокзал.

«В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность»

— Смотрела ли ты Кубок Первого канала раньше?

— Я смотрела Кубок Первого канала все разы, мне очень нравилось, хотелось поучаствовать в нём. И вот получилось (улыбается).

— Если не секрет, за какую команду ты болела на прошлых Кубках?

— На прошлых я не сказать, что болела за какую-то определённую команду. Просто смотрела, как вообще всё проходит, как ребята катаются. Не болела за кого-то конкретного.

— В этот раз тоже не было предпочтений?

— Нет, в этот раз я болела за команду «Нас не догонят».

— Уже после того, как стала её участницей?

— Нет, изначально. По составу она мне была ближе.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В целом как тебе такой формат соревнований? Как считаешь, нужно ли больше командных турниров вводить в фигурное катание?

— Такой формат мне понравился. Мне кажется, было бы интересно, если б таких соревнований было больше.

— Насколько вообще отличаются командные соревнования от личных по внутренним ощущениям?

— В личных соревнованиях ты должен показать свой максимум, чтобы у тебя были хорошие баллы, думаешь только о себе. В командном турнире ты тоже должен показать свой максимум, чтобы не подвести команду, и потом ещё болеть за других участников. На обычных соревнованиях, я думаю, ты не болеешь за кого-то, особенно за своих конкуренток. В раздевалке общаетесь, конечно, поддерживаете друг друга, но не так, как на командном турнире.

— Что морально сложнее: смотреть, как выступают другие, или выступать самой?

— Для меня выступать самой сложнее. В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность. А наблюдать за участниками и поддерживать в такой дружеской атмосфере — одно удовольствие.

— А давит ли то, что у тебя тут двойная ответственность?

— Я стараюсь отключать голову на прокате, думать только о том, что я катаю, и уже потом о команде.

— Вскоре ты выступишь на чемпионате Санкт-Петербурга. Как тебе такой короткий перерыв между соревнованиями?

— Для меня это не очень сложно. Бывало, что соревнования выпадали так, через неделю. Неделя — это ещё нормальный промежуток времени, удаётся восстановиться (улыбается).

— Удалось отдохнуть после Кубка Первого канала или ты сразу на следующий день вышла на тренировку?

— В понедельник у меня был выходной. А со вторника уже вышли на тренировки.

— Есть ли у тебя определённая цель на чемпионат Санкт-Петербурга?

— Откатать программы чисто, показать себя.

— По местам целей нет?

— Нет, по местам я целей не ставлю, всё-таки главное — это хорошие прокаты. Место будет зависеть от того, как я откатаю. Заранее загадывать места не очень люблю, потому что ты сразу начинаешь думать о них, и это ни к чему хорошему не приводит.

«Моя мотивация в том, что хочу себя показывать»

— Чем ты обычно занимаешься в выходные?

— Высыпаюсь, могу погулять, куда-нибудь сходить, могу просто дома посидеть, какой-нибудь сериал посмотреть — зависит от настроения. Иногда прям хочется что-нибудь поделать, а иногда — просто отдохнуть хорошенько.

— Ты сейчас живёшь в Питере. Уже появились любимые места для прогулок?

— Питер вообще очень красивый город, поэтому люблю гулять везде: посещать какие-то культурные места, интересные заведения. Мне прям нравится.

— Как сильно изменилась твоя жизнь после переезда в Питер?

— Достаточно сильно. Усилился тренировочный график: в Перми у меня утром была школа, вечером — тренировка, а здесь у меня две тренировки в день почти что каждый день. В школу хожу всего на два-три урока, приходится много учиться самостоятельно. Я стала много гулять, посещать какие-то интересные места.

Ксения Гущина Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— Тебе удалось очень круто спрогрессировать по сравнению с предыдущим сезоном, что хорошо видно по баллам. За счёт чего, если не касаться темы смены тренера?

— Скорее всего, за счёт того, что я стала больше уделять внимания катанию, вращениям. Мы стали улучшать прыжки.

— Какой тренер Кирилл Давыденко? На что он делает упор?

— Кирилл Анатольевич больше делает упор на прыжки, но и про катание с вращениями тоже не забывает. Он достаточно строгий, однако в то же время весёлый, часто шутит на тренировках, подбадривает.

— Ты говорила, что у тебя есть мечта выучить ультра-си. Как сейчас продвигается работа над этим?

— Мы продолжаем работать над тройным акселем. Четверные пока не пробовали.

— А есть ли у тебя любимый прыжок в фигурном катании?

— Наверное, флип больше всего мне нравится. Мне кажется, он получается у меня достаточно хорошо.

— В этом сезоне российские соревнования стали гораздо сильнее. Насколько тебя мотивирует выступать вместе с известными фигуристками?

— Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны. Приятно, что выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но стараюсь об этом не думать.

— Влияет ли на твою мотивацию ситуация с неопределённостью российского спорта?

— Лично на мою мотивацию это пока не влияет.

— Рассматриваешь ли ты вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится?

— В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать.

— В этом сезоне больше внимания сосредоточено на российских соревнованиях. Стали ли тебя больше узнавать в связи в этим?

— В соцсетях стало больше подписчиков, болельщики стали делать видео со мной. На трибуны люди приходят, просят сфотографироваться, дать автограф. Это приятно. Раньше у меня такого не было на соревнованиях.