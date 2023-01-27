Стало известно, когда центр России увидит финал «Ледникового периода»

Стало известно, когда будет показан в эфире Первого канала финал шоу «Ледниковый период». Трансляция была запланирована на 14 января, но из-за изменений в программе, связанных со смертью актрисы Инны Чуриковой, центр России финал не увидел. При этом все восточные регионы развязку телепроекта посмотрели, и результаты стали всем извстны.

Победу одержали актриса Елизавета Арзамасова и олимпийский чемпион Никита Кацалапов, второе место заняли чемпионка мира Евгения Медведева и актёр Фёдор Федотов, третье место поделили две пары: чемпионка мира Оксана Домнина и актёр Марат Башаров, олимпийская чемпионка Виктория Синицина и призёр Игр, конькобежец Иван Скобрев.

Финал «Ледникового периода» будет показан в эфире Первого канала 4 февраля в 21:35 по московскому времени.