Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

ЧЕ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
Комментарии

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В четвёртый день первенства континента, 28 января, будут разыграны медали в женском одиночном катании. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция произвольной программы начнётся в 13:55 мск.

Напомним, короткую программу выиграла бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, допустившая ошибку на каскаде и уступившая лидеру два балла. Третье место заняла представительница Швейцарии Кимми Репонд.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Бывшая россиянка с малым золотом ЧЕ! Как фигуристка Губанова оказалась в Грузии? Бывшая россиянка с малым золотом ЧЕ! Как фигуристка Губанова оказалась в Грузии?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023