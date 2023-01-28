ЧЕ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
В четвёртый день первенства континента, 28 января, будут разыграны медали в женском одиночном катании. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция произвольной программы начнётся в 13:55 мск.
Напомним, короткую программу выиграла бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, допустившая ошибку на каскаде и уступившая лидеру два балла. Третье место заняла представительница Швейцарии Кимми Репонд.
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