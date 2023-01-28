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Ксения Гущина выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга

Ксения Гущина выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга
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Российская фигуристка Ксения Гущина стала победительницей короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга, который в эти дни проходит в Академии фигурного катания.

15-летняя Гущина опередила ставшую второй Софию Захарову лишь на 0,13 балла, третье место заняла Полина Свириденко.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины. Короткая программа

  1. Ксения Гущина — 72,57 балла.
  2. София Захарова — 72,44.
  3. Полина Свириденко — 70,86.
  4. Дарья Осипова — 66,65.
  5. Мария Новикова — 63,42.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и другие.

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