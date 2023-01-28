Ксения Гущина выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга

Российская фигуристка Ксения Гущина стала победительницей короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга, который в эти дни проходит в Академии фигурного катания.



15-летняя Гущина опередила ставшую второй Софию Захарову лишь на 0,13 балла, третье место заняла Полина Свириденко.



Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины. Короткая программа

Ксения Гущина — 72,57 балла. София Захарова — 72,44. Полина Свириденко — 70,86. Дарья Осипова — 66,65. Мария Новикова — 63,42.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и другие.