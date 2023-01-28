Ксения Гущина выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга
Поделиться
Российская фигуристка Ксения Гущина стала победительницей короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга, который в эти дни проходит в Академии фигурного катания.
15-летняя Гущина опередила ставшую второй Софию Захарову лишь на 0,13 балла, третье место заняла Полина Свириденко.
Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины. Короткая программа
- Ксения Гущина — 72,57 балла.
- София Захарова — 72,44.
- Полина Свириденко — 70,86.
- Дарья Осипова — 66,65.
- Мария Новикова — 63,42.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и другие.
Комментарии
- 28 января 2023
-
15:14
-
14:59
-
11:29
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
09:00
-
02:46
-
01:47
-
01:44
- 27 января 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:27
-
23:06
-
21:30
-
19:20
-
18:32
-
17:56
-
17:23
-
16:33
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:13
-
12:50
-
11:31
-
11:26
Партнерский контент