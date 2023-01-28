Ксения Гущина: в принципе, прокатом я довольна, но есть что улучшить

Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась впечатлениями от своего проката в рамках короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга. Гущина стала победителем короткой программы, опередив Софию Захарову на 0,13 балла.



– Как прокат сегодня?

– В принципе, прокатом я довольна, но ещё есть, что можно улучшить – вращения, дорожку шагов. Можно ещё поработать над ней.



– Какие цели на чемпионат Петербурга? Победа?

– Победа и чистые прокаты.



– Каково кататься в статусе главной звёзды турнира?

– Стараюсь не думать об этом, радовать зрителей.



– Каково выступать здесь при полных трибунах?

– Мне очень нравится кататься при зрителях. Наоборот, хочется, чтобы их было ещё больше.



– С какими чувствами выходила на замену на Кубке Первого канала?

– Было небольшое волнение, что нужно хорошо откататься, нельзя подводить команду. И радость, конечно, что получилось выступить. Я была в Москве в качестве запасной, пригласили немного заранее.



– Как Камила в роли капитана? Как настраивала, что сказала после проката?

– Очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана. После проката сказала, что я молодец, и что не надо расстраиваться.



– В команде выступать сложнее?

– Для меня это было впервые, так что, наверно, сложнее было, чем когда сам за себя выступаешь. Очень бы хотелось ещё раз.



– Поздравляли ли Кирилла Анатольевича Давыденко как-то с днём рождения?

– Пока ещё нет, но планируем.



– Можно ли это выступление считать подарком ему?

– Наверное, можно (улыбается), — передаёт слова Гущиной из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.