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Ксения Гущина: в принципе, прокатом я довольна, но есть что улучшить

Ксения Гущина: в принципе, прокатом я довольна, но есть что улучшить
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Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась впечатлениями от своего проката в рамках короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга. Гущина стала победителем короткой программы, опередив Софию Захарову на 0,13 балла.

– Как прокат сегодня?
– В принципе, прокатом я довольна, но ещё есть, что можно улучшить – вращения, дорожку шагов. Можно ещё поработать над ней.

– Какие цели на чемпионат Петербурга? Победа?
– Победа и чистые прокаты.

– Каково кататься в статусе главной звёзды турнира?
– Стараюсь не думать об этом, радовать зрителей.

– Каково выступать здесь при полных трибунах?
– Мне очень нравится кататься при зрителях. Наоборот, хочется, чтобы их было ещё больше.

– С какими чувствами выходила на замену на Кубке Первого канала?
– Было небольшое волнение, что нужно хорошо откататься, нельзя подводить команду. И радость, конечно, что получилось выступить. Я была в Москве в качестве запасной, пригласили немного заранее.

– Как Камила в роли капитана? Как настраивала, что сказала после проката?
– Очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана. После проката сказала, что я молодец, и что не надо расстраиваться.

– В команде выступать сложнее?
– Для меня это было впервые, так что, наверно, сложнее было, чем когда сам за себя выступаешь. Очень бы хотелось ещё раз.

– Поздравляли ли Кирилла Анатольевича Давыденко как-то с днём рождения?
– Пока ещё нет, но планируем.

– Можно ли это выступление считать подарком ему?
– Наверное, можно (улыбается), — передаёт слова Гущиной из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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