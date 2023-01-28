Ксения Гущина: в принципе, прокатом я довольна, но есть что улучшить

Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась впечатлениями от своего проката в рамках короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга. Гущина стала победителем короткой программы, опередив Софию Захарову на 0,13 балла.
– Как прокат сегодня?
– В принципе, прокатом я довольна, но ещё есть, что можно улучшить – вращения, дорожку шагов. Можно ещё поработать над ней.
– Какие цели на чемпионат Петербурга? Победа?
– Победа и чистые прокаты.
– Каково кататься в статусе главной звёзды турнира?
– Стараюсь не думать об этом, радовать зрителей.
– Каково выступать здесь при полных трибунах?
– Мне очень нравится кататься при зрителях. Наоборот, хочется, чтобы их было ещё больше.
– С какими чувствами выходила на замену на Кубке Первого канала?
– Было небольшое волнение, что нужно хорошо откататься, нельзя подводить команду. И радость, конечно, что получилось выступить. Я была в Москве в качестве запасной, пригласили немного заранее.
– Как Камила в роли капитана? Как настраивала, что сказала после проката?
– Очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана. После проката сказала, что я молодец, и что не надо расстраиваться.
– В команде выступать сложнее?
– Для меня это было впервые, так что, наверно, сложнее было, чем когда сам за себя выступаешь. Очень бы хотелось ещё раз.
– Поздравляли ли Кирилла Анатольевича Давыденко как-то с днём рождения?
– Пока ещё нет, но планируем.
– Можно ли это выступление считать подарком ему?
– Наверное, можно (улыбается), — передаёт слова Гущиной из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 28 января 2023
-
15:14
-
14:59
-
11:29
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
09:00
-
02:46
-
01:47
-
01:44
- 27 января 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:27
-
23:06
-
21:30
-
19:20
-
18:32
-
17:56
-
17:23
-
16:33
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:13
-
12:50
-
11:31
-
11:26