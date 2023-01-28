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Фёдор Зонов: выступать первым номером несложно

Фёдор Зонов: выступать первым номером несложно
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Победитель Китайско-российских молодёжных игр фигурист Фёдор Зонов прокомментировал свой прокат в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Выступать первым номером несложно, я, наоборот, любитель этого стартового номера. Сам сегодня вытащил, был довольно рад. Самим прокатом немножко недоволен, конечно, сделал каскад плохо, хотя на тренировках он всегда получается хорошо. Будем работать, ещё накатывать программу, чтобы хватало дыхалки и сил, чтобы было всё идеально.

Победа на Китайско-российских играх придала сил? Летали в Китай, очень мне понравилось, победа – это стимул, чтобы ещё совершенствовать себя и побеждать на других турнирах, усложняться.

Непосредственно в Китае всё было довольно легко и я был готов. Но было достаточно сильным удивлением, что я вообще туда попал, ничего не предвещало этого. Я был рад», — передаёт слова Зонова из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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