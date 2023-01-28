Алиев: выступление сегодня и на Кубке Первого канала — небо и земля, хоть меня и трясло

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Что сказать по поводу выступления? Я доволен, безусловно, даже очень. По сравнению с тем, что было на Кубке Первого канала – это небо и земля. Я здесь боролся, проявлял характер, но состояние у меня было… Меня почему-то так трясло, может быть, потому что в родных стенах не видел столько людей. Но в целом удалось собраться и прокат получился очень хорошим и по вращениям, и по дорожкам. Это означало то, что я был в ногах, а если я был в ногах, значит, зря придирался к своему состоянию. Очень нравится здесь, первый раз вижу в Академии фигурного катания столько людей, это, с одной стороны, давит, но с другой — так круто, что в нашем виде спорта, на чемпионате Петербурга столько народа.
Что касается короткой программы, со многим справился, кроме акселя. Поймал какой-то триггер на разминке, забодал его и в итоге в прокате не забодал. Хорошо, что не «бабочка» полноценная, скрутил двойной», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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