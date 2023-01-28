Татьяна Тарасова отреагировала на победу Анастасии Губановой на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы.



«Я очень рада за федерацию Грузии и рада за Анастасию! Победа на чемпионате Европы абсолютно заслуженная! По сравнению с нашими девочками, конечно, никакого сравнения нет. Наши девочки находятся на другой степени развития. Они прыгают прыжки в три с половиной оборота и в четыре оборота — это и есть прогресс. А выступление Анастасии есть хорошо исполненное старое», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На завершившихся соревнованиях в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия) выступающая за Грузию Анастасия Губанова завоевала золотую медаль. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.