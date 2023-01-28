Фигуристка Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. Дважды, в 2010 и 2012 годах, призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили. В 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.
На чемпионате Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия), Губанова уверенно выиграла как короткую, так и произвольную программу. По сумме двух выступлений ученица Евгения Рукавицына более чем на шесть баллов опередила главную фаворитку соревнований – Луну Хендрикс из Бельгии. В 2022 году Анастасия стала только седьмой на чемпионате Европы.
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