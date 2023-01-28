Кадырова и Колесов снялись с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга

Тренер Артур Минчук сообщил, что спортивная пара Ясмина Кадырова и Валерий Колесов не выступит в произвольной программе на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Причиной стала болезнь партнёра.

В короткой программе Кадырова и Колесов дважды ошиблись — на выезде с тройного подкрута и тройного выброса – и заняли только пятое место.

«У Валерия поднялась температура, решили не рисковать здоровьем», — приводит слова Минчука ТАСС.

На чемпионате России – 2023 в Красноярске Кадырова и Колесов остановились в шпге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Ранее от участия в чемпионате Санкт-Петербурга по болезни отказались выступающие в одиночном катании Михаил Коляда, Евгений Семененко, Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева.