Кадырова и Колесов снялись с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга
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Тренер Артур Минчук сообщил, что спортивная пара Ясмина Кадырова и Валерий Колесов не выступит в произвольной программе на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Причиной стала болезнь партнёра.
В короткой программе Кадырова и Колесов дважды ошиблись — на выезде с тройного подкрута и тройного выброса – и заняли только пятое место.
«У Валерия поднялась температура, решили не рисковать здоровьем», — приводит слова Минчука ТАСС.
На чемпионате России – 2023 в Красноярске Кадырова и Колесов остановились в шпге от пьедестала, заняв четвёртое место.
Ранее от участия в чемпионате Санкт-Петербурга по болезни отказались выступающие в одиночном катании Михаил Коляда, Евгений Семененко, Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева.
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