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Лутфуллин выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Лутфуллин выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию
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Фигурист Глеб Лутфуллин стал чемпионом Санкт-Петербурга. Он набрал 290,20 балла.

Макар Игнатов стал вторым (286,97), а Дмитрий Алиев завоевал бронзовую медаль (282,50).

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